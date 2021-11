VARSTI PIDULIK VEERANDSADA | Naabrid tülitsevad juba 24 aastat laguneva puukuuri pärast

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Otsekui maareformis kannatanute viimane käilakuju seisab oma õiguste eest Õru aleviku elanik Gennadi Jurjev. Nimelt on tema pere puukuur Kullipesa kinnistul sattunud vildaka mõõtmise tulemusena otsapidi naabrite maale.

Kas ja mismoodi see kuur õigeks lükatakse, selgitavad nii naabrid, vallavalitsus kui ka kohus. Kas vaidluste peamine objekt – ajahambast puretud puukuur – peab tänavustele sügistormidele vastu, selgub lähiajal. Ka on hakatud kahtlema, et kas see lagunev hoone ikkagi on algne puukuur või hoopis hiljem rajatud ebaseaduslik ehitis.