Keskturg on läbinud esmase uuendus- ja kaunistamiskuuri

Aastaid torkas Tallinna keskturg silma laia kaubavaliku ja soodsate hindadega, kuid ega ta üks kena kaubitsemise ning jalutamise koht küll ei olnud. Praeguseks on aga sissepääsu juurest lähtuv välilettide ala värskendatud ja noorendatud. Nii tervitab sisenejat kena plats, kuhu on paigutatud kaks lilleklumpi.

Kui varem olid keskturu alguses vanad hallid letid ja müüdi pigem odavat tööstuskaupa, siis nüüd on see kant värvirõõmsam. Sombusesse sügishommikusse annavad sära elektripirnid, aga veelgi enam kena värviline kaubavalik puu- ja köögiviljadest ning marjadest. Seal on koha leidnud ka need müüjad, kes varem tänavaäärse kaubitsemisega leppima pidid.

