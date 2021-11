Tuuli-Ann Freienthal: just praegu on see hetk, mil ootame, et inimesed annaksid märku abivajajatest

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tuuli-Ann, sa oled heategevussaate “Inglite aeg” uus saatejuht. Mis tundega selle töö vastu võtsid?

“Inglite aeg” on telemaastiku üks südantsoojendavaimaid saateid ning kuna pean väga tähtsaks olla oma tööga inimeste jaoks päriselt kasulik, siis on “Inglite aja” juhtimine minu jaoks lausa unistuse täitumine.

Selle saate puhul on kõige tähtsam olla südamega kohal ning austada inimeste vaprust. Kõik ülejäänu teeme me juba üheskoos annetajatega. Sõna “koos” taga peituv vägi ongi minu arvates see, milles peitub “Inglite aja” võlu.