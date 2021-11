Liina Kersna: me ei tohi karistada lapsi asja eest, mida nad ise ei otsusta

Koolid alustasid esmaspäeval kiirtestide tegemist. Milline tagasiside teieni sellest päevast jõudis?

Saatsime koolidele ankeetküsitluse ja ootame vastuseid reedeks, et teada saada, kuidas on kogu nädal läinud. Esmaspäeval helistasid mu head kolleegid 56 koolidirektorile üle Eesti. Neist kümnes koolis ei tuvastatud ühtki positiivset, mujal oli neid mõnest kümneni.

Õpetajad on kirjutanud, et testimine annab neile juurde turvatunnet klassi ees seista ja oma tööd teha. Need on liigutavad kirjad.

Kas esimene ehmatus on üle ja liigume sinna, et testimisest saab koolides töine rutiin?

Kui kuulsin koolijuhtidelt, et töötajate hulgas on testimisega seoses palju ärevust, tegin eraldi videopöördumise.

Selgitasin, et see pole seadusega kehtestatud range korraldus, vaid üks võimalus hoida koole avatuna. Olen täiesti kindel, et see on ka kõigi koolijuhtide soov.

Sel juhul – miks me ei alustanud kooliaastat kohe kiirtestidega? Praegu on väga paljud pered nakatunult kodus, sest laps tõi koolist viiruse. Oleksime saanud seda olukorda ennetada.

Olen selle peale palju mõelnud, kas oleksime pidanud tegema midagi teisiti.

Sügisel leppisime koolidega kokku lihtsustatud karantiinimeetmed, see oli ise juba erand haridussüsteemile.

Tõesti, paljud Euroopa koolid alustasid kooliaastat kohe kiirtestide kasutamisega. Meie otsuse põhjus peitub küsitluses, mille riigikantselei viis läbi lapsevanemate hulgas.