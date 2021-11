Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Selgub, et kuigi halloween on Eestisse totaalselt pärale jõudnud ning linnade tänavapildis kohtas sellest nädalavahetusel piisavalt märke, siis lehelugejale see võõrsilt tulnud püha ikkagi kuigivõrd ei imponeeri. Vaid kolm protsenti vastanuist oleks valmis halloween’i kollidele oma ukse avama.

“Meie ukse taga käisid ka eile õhtul võimukalt trummeldamas, mina neid sisse ei lasknud,” kirjutas üks lugejaid, kes end argpüksiks tituleeris.