Heli Raamets: ametnike mõttelend võtab sõnatuks

Kui sain teada, et keskkonnaministeerium plaanist muuta pakendiseadust nii, et kõik väiksemad jogurti- ja kohupiimatopsid läheksid 50 senti kallimaks, olin sõnatu. Kusjuures seda plaani hoiti saladuses – ministeerium teatas, et lihtinimestel pole muudatustest vaja teada enne, kui need jõustuvad.

Aga miks selline muudatus üldse teha? Selgub, et põhjuseks on ühekordse plasti vähendamise nõue, mis hakkas teatud toodetele kehtima juba tänavu 3. juulist. Eesti pole siiani suutnud seadusandlust sellega kooskõlla viia, kuid nagu selgub, otsustati järgmisel aastal teha tunduvalt rohkem, kui euroliit ootab.

Eelnõus taheti kehtestada 50sendine maks kõigile ühekordsetele toidukarpidele ja joogitopsidele, millest saab toitu või jooki kohe tarbida. See peaks suunama inimesi korduvkasutatavate pakendite poole.