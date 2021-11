Ees ootab vihm, lörts, tuul ja külm

Täna saab veel korraks nautida selget ja kuivemat ilma, kui kõrgrõhuhari lühiajaliselt Eestini sirutub, kuid juba homme liigub käbe tsüklon Läänemere lõunaosast üle Hiiu- ja Saaremaa kiiresti kirdesse. Toob tublisti vihma ja tugevam on sadu öö- ning hommikutundidel. Tuul pöördub idakaarest üle loode edelasse ja ajuti ulatuvad tuuleiilid 15 m/s. Laupäevaks tuul veidi rahuneb ja hoiab suuna läänekaarest. Kirdesse eemalduva madalrõhuala lohu üleminek põhjustab sagedasi vihmahooge. Õhutemperatuur tasapisi langeb ja siis võib õhtupoole mõnes paigas lisaks vihmale sekka ka märga lund ära eksida. Pühapäeva öösel libiseb üle meie väike kõrgrõhuhari, taevas selgineb ja õhutemperatuur langeb paiguti nullist madalamale, mis tähendab libeduse ohu suurenemist teedel.

Pühapäeval liigub Lõuna-Skandinaaviast otse üle Gotlandi ja meie lõunapiiri itta juba järgmine tsüklon. Kui selle teekond selliseks kujuneb, siis sajab esmaspäeva öösel Lõuna-Eestis vihma ja lörtsi, Põhja-Eestis lisaks ka lund. Tuul pöördub kirdesse ja põhja ning paisub esmaspäeva öösel põhjarannikul tormiseks, kuid on ka mujal tugev. Tuule nõrgenemist on oodata alles teisipäeva öösel.

Teisipäeval libiseb üle Eesti kõrgrõhuhari, mis hoiab ilma kuiva ja külma ning seda ka kolmapäeva öösel. Õhutemperatuur on 0° kuni –4°, vaid rannikul püsivad vähesed plusskraadid, päeval jääb termomeetrinäit 0° lähedale. Kolmapäeva öö tuleb veelgi krõbedama külmaga, kuid juba hommikuks on soe jõudnud Lääne-Eestisse, päeval on Lääne-Eestis sooja 5–7°, kuid Ida-Eestis tõusevad päeva maksimumid vaid 1°ni.