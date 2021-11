Võta, aga pane tagasi ehk kuidas roheliselt metsa majandada

„Meie tegevus võiks olla positiivne suunanäitaja Eestis. Muutust on vaja. Võiksime rohkem eeskuju võtta Skandinaavia maadest, kus metsa majandatakse väga jätkusuutlikult. Kui Eestis istutati 2019. aastal 33,3 miljonit istikut, siis Rootsis 400 miljonit,” toob Lobjakas näite.

Täisteenus metsa hoolduseks

Kaasaegne elutempo on kiire ja töötunnid pikad. Nii võib teises Eesti otsas metsa omamine lisaks rõõmule ja kasule ka omajagu stressi tekitada – metsaga tegelemine eeldab hulka konkreetseid teadmisi, oskusi ja aega, mida paljudel erametsaomanikel pole. Mida teha, kui on näha, et mets vajab hädasti hooldust?

Raie tellimine on poolik lahendus – raiesmik pole tegelikult metsakasvatuse lõpp, vaid hoopis uue eluringi algus. Lobjakas soovitab osa raie müügist saadud tulust metsa tagasi investeerida. „Kui on hea pinnas, siis tasuks istikutega uuendada ja kasvavat noorendikku ka korralikult hooldada. Looduslik uuenemine võiks jääda kehva kasvukohatüübiga segametsadele. Kindlasti tuleks istutamist kaaluda metsades, kus boniteediklassid on 1A–3,” soovitab Lobjakas. Raiele järgneb maapinna ettevalmistus, istikute tellimine, istutamine ja järelhooldus, et luua paremaid kasvutingimusi. Kuna aga paljud erametsaomanikud ise on mitmeaastase hooldustöö jaoks liiga hõivatud, saab täisteenuse mugavalt Eesti Metsameistrilt tellida. Nii saab iga metsaomanik oma rohepöörde ellu viia – kasulik omandi väärtuse kasvatamiseks, aga ka kõigi teiste jaoks, kelle silma uus kasvav mets rõõmustab.

Taasmetsastamise standard, mis tähendab, et pärast iga raiet toimub ka metsauuendus, on Eesti Metsameistris tööpõhimõte alates käesolevast aastast.

„Tuleb leida julgus teha asju omamoodi. Enne uue standardi kehtestamist testisime, kuidas Metsameistri kliendid seda vastu võtavad. Tuleb tunnistada, et metsaomanikud reageerivad väga positiivselt – üha rohkem kliente on öelnud, et nad valisid meid just sellepärast, et pakume loodussõbralikku ja rohelist täisteenust,” ütleb Lobjakas.