30 AASTAT MAAREFORMIST | Valdav osa maafondist on eraisikute käes

Nõukogude perioodi maakasutajast pidi taaskord saama maa omanik. Kuidas seda saavutada nii, et leida tasakaal endiste maaomanike ja maakasutajate vahel ja et kellegi õigused ei saaks rikutud - see oli üks maareformi põhiküsimusi. Tuliseid arutelusid peeti ka selle üle, kas põllumajanduses on õigem jätkata suurtootmisega või tagab talutoodang inimestele toidu ja teenistuse. Kas üldse on võimalik põldu harida nii, et harija ei ole maaomanik?