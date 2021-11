Margus Mikomägi: Tiit Terik peab aru saama, kas asub meelelahutusministri või kultuuriministri kohale

Märkan, kuidas mitte keegi ei kipu välja ütlema peamist põhjust, miks kultuuriminister Anneli Ott tagasi astus. Ise ta ütles ennast üsna keeruliselt väljendades, et ta tagasiastumises on süüdi Kaja Kallas. Puudus veel, et ta oleks lisanud, et ka rahvusvaheline imperialism.

Minister Otti ei öelda kultuuri asjus rumalaks sellepärast, et keegi selle ringi inimestest ei tahtnud ega taha minna tülli ei proua Oti ega tema veelgi tublima järglasega. See poleks ei ütlejale ega Eesti mis tahes kultuuritegijale kasulik. Sest ei ole ju selge, mis saab edasi.