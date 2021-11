Kuula tuntud rohuteadlase soovitusi, kuidas praegu hoida tugevana oma immuunsüsteemi

Hea uudis on see, et nii mõnegi ravimtaime immunsüsteemi toetav mõju on ka teaduslikult tõestatud. Nende seas on näiteks meie oma kodune küüslauk, aga ka näiteks punane päevakübar, žen-žen. „Looduslik antidepressant on veel näiteks naistepuna, kuigi ma ise loodan, et selle tarvitajaid on pigem vähem, kui rohkem. Rohuteadlasena ei soovita ma aga kindlasti pruukida aineid, mida reklaamitakse kui imeravimit, mis aitab kõigi tervisehädade puhul. Üks ravim aitab siiski ainult ühe, vahel kahe, väga harva kolme haiguse vastu. Ja viiruste vastu on palju tõhusam ennetus vaktsineerimise abil, kõik muu tuleb selle järel. Praegusel juhul saame me rääkida looduslikest vahenditest immuunsüsteemi toetamiseks kui tulekahjul väikese leegi summutamisest, tegelikkuses põleb maja juba pikemat aega suure leegiga.”