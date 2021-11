Toonesepa tekitatud heli on kunagi peetud vihjeks raskete aegade tulekust, esivanemate kutseks teispoolsusest või surmakellaks, mis loeb järelejäänud elupäevi. Raudseppa on kutsutud isegi surmavalvuriks.

Raamatus “Kahjurid inimese, toidu ja tare kallal” kirjutab Luule Metspalu, et kui see heli kellelegi kadu ennustab, siis hoonele, kus sees tiksutajad elutsevad. Tooneseppi on Eestis üle 30 liigi.