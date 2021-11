Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Erakordne isiksus, omanäoline helilooja ja Eesti muusika teerajaja Sven Grünberg oli 1970. aastatel esimene Eestis ja üks esimesi Nõukogude Liidus, kes hakkas looma elektroonilist muusikat. Tema loomingust teatakse vast kõige rohkem filmi “Hukkunud alpinisti hotell” muusikat. Grünberg on loonud ka täiesti uue õppeaine – heliesteetika. Vaatamata kokkupuudetele budismiga on ta karmi ütlemisega mees, kes samas on oma seisukoha või hinnangu eest valmis ka vastutama.