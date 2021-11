Õhus on elektri hinna tõusu!

VEIKO MÄRKA

Telekanali pealkirjapoliitikast

Sügisel 2018 asusid tööle ETV iganädalase kultuurisaate “OP” uued saatejuhid – Margit Kilumets ja Margus Tabor. Kui mõlemad olid juba ametiga harjunud ja rolli sisse elanud, hakkas nendes vähehaaval pead tõstma kriitiline meel saate formaadi suhtes.

Peamiselt ei meeldinud neile seosetu ja pidetu pealkiri. Ühel lõunatunnil istutigi koos telemaja kohvikus ning aeti taas üsna kriitilist juttu.

“Op?” nurises Tabor. “Mida see õieti peaks tähendama? Operatsioon?”

“Või opositsioon,” leidis Kilumets.

“Optimaalne,” jätkas Tabor variantide otsimist.

“Opel,” pakkus Kilumets, suur Saksa autode fänn.

Kordamööda pakuti veel: “Opossum”, “Opakas”, “Opioid”, “Optimist,” “Operatiivne”...

Loetelu tundus nadi ja laialivalguv. Ei olnud põhjust ühtegi sõna teiste hulgast esile tõsta. Pealegi olid kõik peale ühe võõrsõnad.

Ent Tabor leidis uue tee lahenduse otsimiseks. “Tegelikult on telekavas mõlemad tähed suured,” selgitas ta. “Nii O kui P. Nii võib eeldada, et tegu on lühendiga – nagu näiteks AK. Kuigi viimane varastati omal ajal Ida-Saksa televisioonist, on nii “aktuaalne” kui “kaamera” konkreetsed ja arusaadavad terminid. Ei häiri kedagi. Kuid mida võiks tähendada “OP”?”

Hakati arutama, kuid tulemused olid veel negatiivsemad, lausa masendavad: “Oleme pahad”, “Oleviste palvemaja”, “Orgaaniline prügi”, “Orjapidajad”, “Oportunistlik Partei”, “Odav pudukaup”, “Optiline pete”, “Osaühing Pervert”... Igatahes oli selge, et senine pealkiri ei kõlba kusagile. Seekord oli Kilumets see, kellel mõte sähvatas: “Paneme midagi isikupärast, mis seostuks saatejuhtidega ning muudaks nad veel populaarsemaks, vaatajatele lähedasemaks. Seda on ETV ju varemgi praktiseerinud – “Hommik Anuga”, “Rännud Kersnaga”, “Johannese lähetamine”...”

Kuna Margit ja Margus on üsna sarnased nimed, oli uue ja parema pealkirja leidmine paari minuti töö. “Margitus!” hüüti nagu ühest suust. See ühendas mõlemat ning kõlas hästi.

Entusiastlikud saatejuhid läksid kohe ERRi mainekujundussektori 4. divisjoni peadirektori Brigitte Susanne Hunt-Kriimsilma jutule. Paraku ei tahtnud viimane nime muutmisest kuuldagi. “Filatelistid ju solvuvad,” ütles ta etteheitvalt. Tabor ja Kilumets selgitasid kannatlikult, et see on väga nõrk argument. Isegi juhul, kui eeldada, et margikogujad on keskmisest suuremad kultuurihuvilised – mis on tõenäoliselt tõsi. Sest suurema osa margikogujatest moodustavad mehed ja lapsed. Nendest, kes päevad läbi teleka ees istuvad ja isegi kultuurisaateid vaatavad, aga naised. Nii et esimese grupi osakaal kvoorumist jääb ikkagi marginaalseks.

Ent Hunt-Kriimsilm jäi kõigutamatuks. “Filatelistid ju solvuvad,” kordas ta. “Riigitelevisioon peab arvestama kõikide vaatajate huve.”

Nii maetigi väärt idee kalevi alla.