Spetsialist selgitab: kui kaua peab tööandja ootama, et töötaja saaks vaktsineeritud?

Vastavalt kehtestatud korrale kontrollime uksel COVID tõendeid. Tõendi kontrollimisel on aga kahepoolne oht: meie ei tea, kas klient on nakkusohtlik või mitte, samuti võib vaktsineerimata töötaja nakatada nii kliente kui kolleege. Seetõttu märkisime töökeskkonna riskianalüüsis ära, et töötaja, kes kontrollib klientide COVID tõendeid peab olema vaktsineeritud. Kui üks meie kolmest töötajast on vaktsineerimata, siis mida peaksime edasi tegema? Kui pikk on mõistlik aeg, mille jooksul saame töötajalt nõuda, et ta end vaktsineeriks?

Maaleht 6