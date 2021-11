Nii kõrged pole toidutoorme hinnad veel kunagi olnud. Kas poole aasta pärast suudame veel toitu osta?

Majandusprognoosid näitavad Eesti Panga ökonomisti Mari Relli sõnul, et maailmas on alanud toidutoorme hindade suur tõus, mis analüütikute arvates jätkub vähemalt veel järgmise aasta esimeses pooles.

Mari Rell rääkis EPKK korraldatud lihafoorumil maailmaturu andmetele toetudes, et nii kõrged pole toidutoorme hinnad veel kunagi olnud kui hetkel. „Praegu on majanduses kriisijärgne kiire kasv: vilja hind on tipptasemel, loomaliha hind tõuseb, piima hinna graafikud on noka ülespoole pööranud, aasta keskel saavutas oma tipu sealiha hind,” loetles ökonomist.

Samas hoiatas ta, et pikemaajalised prognoosid on kehvapoolsed. Kui tänavust majanduskasvu hinnatakse Relli sõnul 9,5 protsendile, siis järgmiseks aastaks prognoositakse vaid 3,5 protsenti. „Majandusprognoos langeb, inflatsiooni prognoos tõuseb,” tõi ta veel välja.