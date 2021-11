Eestlane otsib ikka abi ussi- ja püssirohust

Tervise- ja tervendamisteemalised telesaated köidavad vaatajaid. Paarsada aastat tagasi kirjutas aga Karl Ernst von Baer oma doktoritöös, et eestlaste seas leidub alati neid, kes endale „targa“ hüüdnime on võtnud ja teesklevad, et on omandanud ravimisoskuse mingi jubeda imeteo väel.