Koroonaviirusega on kasvanud lahus elavate vanemate vaidlused: “Ma ei anna sulle last tagasi, räägime nädala pärast, tal on haigusnähud.”

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Lastekaitsetöötajad nendivad, et kõige levinumad ja ajamahukamad juhtumid nende töös on vanematevahelised hooldusõigusvaidlused. Viimase kahe aastaga ehk COVID-19 pandeemia ajal on neid juurde tulnud – 2018. aastal oli taolisi juhtumeid kokku 326, 2020. aastal 601 ja tänavu kaheksa kuuga on juba 594.

“Kohtud on hooldusõigusvaidluste pärast väga ülekoormatud. Olime eile kohtus, järgmine istung toimub alles jaanuaris, sest juhtumeid on palju. Menetlus ise kestab juba kevadest saati,” sõnab Lääne-Nigula valla sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Tuuli Varik.

Variku sõnul on viiruse tulek toonud vanemate vahele uusi pingeid ja nii mõnigi lapsevanem on hakanud uut olukorda enda kasuks ära kasutama. “Jäetakse näiteks lahuselava vanema ja lapse vahelised suhtluskorrad ära. On ka juhtumeid, kus üks vanem, kartuses, et laps on ekskaasa juures nakatunud, isoleerib lapse ülejäänud perekonnast.“

Lastekaitsetöötajad möönavad, et vanemad süüdistavad neid tihtipeale ühe poole eelistamises. Mõningatel juhtudel võivad omavahel kemplevad lapsevanemad muutuda pingelise olukorra tõttu ka lastekaitsetöötajate vastu vaenulikuks või isegi ohtlikuks.

“Lapsevanem teatab, et mida teie ka seletate, endal pole lapsigi. Sellist üleolevat pilkamist ja tahet ära teha ikka esineb. Ka ähvardusi stiilis “ma tean, kus sa elad”. Ka autode kriipimisi on olnud..."