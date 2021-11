Martin Herem: vaadake meie vaktsineerimise tulemust! Enne istus karantiinis 1000 kaitseväelast, nüüd 33

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Teisipäeva õhtuks on Martin Herem andnud juba intervjuu Politicole ja Frankfurter Allgemeine Zeitungile. Välisaja­kirjanikele on pakkunud huvi Valgevene teema, Euroopa Liidu sõjaline perspektiiv, kaitseväe ökoloogiline jalajälg ja muudki veel.

“Täna on täitsa jube päev olnud,” teatab Herem märkimisväärselt rõõmsalt. Pärast intervjuud Maalehele tuleb veel ametlik kohtumine ja õhtusöök. Selleks lubab Herem selga panna “ilusa vormi”, olles selgelt irooniline ses suhtes, nagu võiks kaitseväelaste igapäevane välivorm kuidagi kole olla.

***

Mis nende Kadrioru vahtkonna vormidega juhtus?

Tahtsime anda ajateenijatele vormi, mis rohkem sümboliseeriks seda, mida teeme, aga see ei meeldinud ühiskonnale. Otsus oli kooskõlastatud president Kaljulaidiga, aga uus president arvas, et auvahtkond võiks olla auvahtkonna vormis. Ja et kas on võimalik teine vorm tagasi panna. Muidugi on võimalik. Nii ka tegime.

Tahtsite, et mehed näeksid lossi uksel välja mitte ilusad, vaid heidutavad?

Algne kava oli teha kogu vormidesse puutuv ümber, et see oleks säästlikum ja mõistlikum. Me vaatame kogu kaitseväe tavavormide kontseptsiooni üle ja see puudutab ka auvahtkonna vorme, mida on kolme liiki – maaväe, mereväe ja õhuväe vorm. Seetõttu otsustasime teha vormimajanduse lihtsamaks ning rakendada ühtset vormi.

Pealegi, mulle tundub, et meie ühiskonnas nähakse kaitseväge kohati iluasjana ja sageli ei saada aru, miks kaitseväge on vaja. Seetõttu lootsime, et rohelises vormis auvahtkond peegeldab kaitseväe põhifunktsiooni – Eesti kaitsmist.

Noh... Sellest tuli maikuus koos kaplanite ja orkestritega paras jama.