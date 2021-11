Sugudevahelise sõpruse sõlmimine lõppes kõhuli jääl

„Lilleke“ tuli oma kohale tagasi ja tegin talle õhinal ettepaneku õhtul liuväljale liuglema minna – see võeti ülevoolava emotsiooni saatel vastu. Olin alati saanud uiske lahedalt laenata ega osanud arvata, et seekord tuli hingehind ja viimane taskuraha 3 rubla 50 kopikat liigkasuvõtjast koolivennale anda. Kuid see ei varjutanud liuväljal tiirutades minu keema läinud ootusärevust, mis kustus susinal, kui „lilleke“ oma naabripoisi käevangus tulla koperdas. Näis, et uiskudel oli „lilleke“ küll esimest korda, sest nende sõit edenes vaid teineteise kaelas rippudes. „Kogemata“ lükkas minu tõukejalg neil uisud alt, kui jäält lahkusin, kõrvus kostumas akordioni kurb heli.