KÜSITLUS | Kas Kaja Kallas sobib kriisiaja Eesti peaministriks?

Mitmekordne peaminister ja praegune europarlamendi saadik Andrus Ansip leidis, et praegune kriis on puhtalt selle valitsuse juhtimisel tekitatud. Ansipi hinnangul on Reformierakonnas mitmeid võimalikke peaministreid peale Kallase. “Ainult isekas mõisapreili võib mõelda, et temaga kogu elu mõisas algab ja ka lõpeb, et kogu elu keerleb ainult ümber tema,” rääkis ta Vilja Kiisleri usutluses.Küsime nüüd lugejate arvamust, kas Kaja Kallas tuleb peaministriametiga toime, või peab Reformierakond otsima teise valitsusjuhi ning kes see võiks olla.