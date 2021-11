ASENDAMATUD NIPID | Kuidas pesta sulejopet, villaseid rõivaid, spordiriideid, lasteasju

Sulejope on soe ja ilus, aga habras. See kehtib kõige rohkem jope sees olevate udusulgede ja polsterduse kohta, kuna juba üksainus vale pesu võib jäädavalt kahjustada jope udusulgesid, mille tõttu ei näe jope enam hea välja ega pea nii hästi sooja nagu varem.

Villased riided võivad õige hooldamise puhul kesta aastaid.

Kõige levinum viga, mida spordiriiete pesemisel tehakse, on liigse pesuvahendi kasutamine.

Vastsündinud lapse nahk on väga tundlik, ning selleks, et vältida asjatut ärritust, on oluline läbi mõelda, millised riided ja voodipesu sellega kokku puutuvad.