Heiki Raudla: meie tsivilisatsiooni arengutasemele vastavalt põhineb õpetaja heaolu suuresti rahal

Kui hästi end tunned, kui sinu jaoks kella ei eksisteeri? Kui sul puudub õigus puhkeajale ja perele? Lapsevanemad helistavad pärast kella 17 ja puhkepäevadel, aga tuleb ette ka juhtumeid, kus Soomest puhkusele tulnud isa võttis julgust pudelist ja helistas keskööl. Õpilane saadab sõnumi kell 11 õhtul ja ootab vastust kohe! Kuidas järgmiseks tööpäevaks taastuda? Uuringud näitavad, et just õpetajate seas on enim vallalisi ja lahutatuid.

Kuidas end tunned, kui sind rünnatakse, aga vastu rünnata ei tohi? Kõik lapsevanemad teavad, et nende lapsed on erilised ja nõuavad, et neid koheldaks vastavalt. Õpetaja peab tegema igast pardist pistriku! Õpetajalt oodatakse, et ta on üliinimene. Aga sealjuures õiguseta vastu hakata. Peale selle, et tunned hästi oma ainet, pead olema inimene kui orkester: psühholoog, sotsiaalpedagoog, politseinik, pereterapeut ja logopeed.