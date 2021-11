Marju Reitsak: klientidest hoolitakse vaid näiliselt

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ebameeldivad kogemused järjekindlalt ja jämedalt liiklusseadust rikkuvate juhtidega on vist kõigil, kes seda teenust üle paari korra kasutanud. Tihtilugu on juht ka räuskavalt pahane, kui paluda sõit näiteks kõnniteed mööda sooritatud möödasõidu tõttu lõpetada ning teenuse eest tasuda tuleb ikka. Siit-sealt on tulnud vihjeid, et klient pole sõidu lõpuks isegi juhi kainuses veendunud.

Kõige kurvem on aga see, et kaebuse esitamine on tehtud kliendi jaoks võimalikult keeruliseks ning selle tulemuses ei saa kuidagi kindel olla.