Kes teeb töö, kui kogu hooldekodu kollektiiv on nakatunud? Töötajate niigi hõredaid ridu räsivad kolded

„Põlvamaal üks, Võrumaal kaks, Otepääl peaks ka olema.” See on katkend terviseameti Lõuna regiooni menetlusgrupi juhi Agne Allase loetelust piirkonna hooldekodudest, kuhu koroonaviirus pole sisse pääsenud. Alates augustikuust on koroonaviirus leidnud võimaluse käia läbi mitukümmend Lõuna regiooni hooldekodu. Praegu on teist järjestikust nädalat hooldekodudes olevate koroonakollete hulk selle aasta suurim. Kõige nutusem ongi seisukord Lõuna regioonis. Viiruse levik ja seejuures töötajate nakatumine vähendab niigi tööjõupuuduses olevate hooldekodude töökäsi.