Johannes Tralla: vana Fiat ei ole just kõige väledam, aga toimis suurepäraselt

Mis oli kõige mõjusam argument vahetada mööda Eestimaad sõitmiseks mootorratas karavani vastu?

Olen ikka mõelnud, mis sunnib täiskasvanud mehi soetama kümnete tuhandete eurode eest uhkeid maanteejahte, et siis pottide-pannide kolinal, kogu elamine autosse pakitud, reisile sõita. Ma olen pigem seda tüüpi rändur, kes viskab kerge koti üle õla või pistab mootorratta kohvrisse nii vähe asju kui võimalik. Aga ma olen ka uudishimulik inimene. Ja ilmselt üksjagu mugav. Karastav Eesti sügisvihm nahktagi krae vahel ei tundunud väga ahvatlev. Et selle hooaja lähetuse osad on filmitud augustis ja septembris, oli mul väga hea meel liikuda sõidukiga, millel on lisaks gaasipliidile ja külmikule ka katus ja kojamehed. Euroopa suviseid teid mõõdan edaspidigi mootorrattaga.