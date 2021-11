Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Mitmekordne peaminister ja praegune europarlamendi saadik Andrus Ansip leidis, et praegune kriis on puhtalt selle valitsuse juhtimisel tekitatud. Ansipi hinnangul on Reformierakonnas mitmeid võimalikke peaministreid peale Kallase. “Ainult isekas mõisapreili võib mõelda, et temaga kogu elu mõisas algab ja ka lõpeb, et kogu elu keerleb ainult ümber tema,” rääkis ta Vilja Kiislerile antud usutluses.

Enamik vastajatest ei ole olukorraga üldse rahul – nende meelest on Reformierakonna–Keskerakonna võimuliit end ammendanud ja Eestit peaks juhtima mõni muu koalitsioon.