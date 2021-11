Pensioniraha toidab majandust veel järgmiselgi aastal

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Käesoleva aasta teisel poolel võimendab majanduskasvu teisest pensionisambast välja võetud raha.

Septembri lõpuks oli hoiustel veel 750 miljonit eurot. Seda, et pensioniraha hakati järsult ja kiiresti kasutama, näitab kaardimaksete ja sularaha kasutamise järsk kasv. Raha on kasutatud väga mitmekülgselt: 30% finantskohustuste refinantseerimiseks, 35% investeeringuteks, 35% on suunatud lõpptarbimisse.

“Hoiustel on raha veel küllaltki palju, seega pensioniraha kasutamise mõju kestab ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal,” ütleb Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.