Sünoptik Kairo Kiitsak: valmis tuleb olla heitlikuks ilmaks ja mitmekesiseks sademete menüüks

Reedel koondub madalrõhkkond Skandinaavia põhjaalade kohale. Öösel liigub üks pööris tihedama sajuga kiiresti üle Läti ja Leedu ida suunas, meil on aga kohatisi sajuhooge ning temperatuur langeb mõnel pool kraad kuni paar alla nulli. Päeva esimeses pooles on sajuvõimalus väike, kuid juba pärastlõunal läheneb Skandinaavia poolt uus lohk, milles tõenäoliselt areneb uus osatsüklon. Sellega seotud tihe vihma- ja lörtsisadu laieneb üle Eesti. Tuul on enne keskööd võrdlemisi nõrk ja valdavalt lõunakaarest, öö hakul pöördub aga saartelt alates loodesse ning tugevneb järsult. Loodetuul paisub öö jooksul tormiseks – jälgige edasist prognoosi, sest pöörise trajektoor on pidevas muutuses. Päev tuleb ka mitmel pool tõenäoliselt tugeva loodetuulega. Pöörise järel on sajuvõimalus väiksem ja pilvkattes esineb selgimisi.