Võsa tungib peale? Vaata, mida teha, kui pole võimalust kasutada tänapäevast tehnikat!

Et kauneid vaateid ja korrastatud maalappe nautida, on vaja hoolega tööd teha, korrapäraselt maad harida ja pealekasvavat võsa tõrjuda. Sobiv aeg selleks on just praegu, kui käes hilissügis ja esimesed külmakraadid.

Raietööde tegemiseks on parim aeg varakevadel, hilissügisel või lumevaesel talvel. Kevadine ja suvine raie mõjub elustikule halvasti, kuna see on hoogsa kasvamise ja arenemise periood. Noort võsa võib kärpida ka kasvuajal.