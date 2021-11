Kuidas teha ise õigeid mulgikapsaid või verivorsti? Maalehe aastaraamat 2022 õpetab!

Lisaks traditsioonilisele kalendrile, ilmavaatluse lahtritele ning Thuni külvikalendrile, on sel korral aastaraamatu fookusteemaks valitud maitsed igast Eestimaa nurgast. Eesti on väike, kuid looduslikud tingimused ja seal kasvav toit on igas piirkonnas erinev. Need eripärad on vorminud ka inimeste olemuse, kes selles kandis elavad. Sel korral võtame Maalehe aastaraamatus ette Eestimaa erinevate piirkondade toidutraditsioonid ja uurime, kuidas need on ajas muutunud.