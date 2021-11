Tauno Vahter: loodan, et Kontaveit jääb heaks sportlaseks ning ei pea kunagi lõpetama riigikogus

Anett Kontaveiti sügistalvine võiduseeria on eestlastele nii ebatüüpiline, et seda on natuke raske seedida. Käesolev looke on kirjutatud enne aastalõputurniiri finaali, kuid on selge, et sõltumata finaali tulemusest valitakse Eestis aasta sportlaseks see, kes on saanud olümpialt medali. Võib-olla see polegi oluline, vahelduseks lihtsalt on vaidlusi naiste arvestuses, sest meestel pole tänavu mitte midagi ligilähedastki ette näidata.

Mind huvitab rohkem see, mida osatakse Eestis Anett Kontaveiti kuvandiga teha – peale paari ligilitsuva poliitiku ja reklaamikampaania? Varasemate kogemuste põhjal pole raske ennustada: mitte midagi eriti head. Enamik annab endast parima, et see ära rikkuda ja väljateenitud kaubamärk varuosadeks müüa.