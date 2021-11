Prantsusmaa valitsus teatas juba mullu, et riik plaanib keelustada karusloomafarmid, kuid toona sooviti seda teha viieaastase üleminekuperioodiga. Rahvusvaheline organisatsioon Fur Free Alliance ja kohalik loomaõiguste organisatsioon One Voice kutsusid Prantsusmaa valitsust üles lühendama üleminekuperioodi ja sulgema farme esimesel võimalusel. Eilset otsust, et keeld jõustub koheselt, tervitavad loomasõbrad üle maailma.