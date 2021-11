Oksjonil on kokku 451 hektarit metsa- põllu- ja rohumaid

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 451 hektarit maad, 2 605 300€ väärtuses. Oksjonil on 25 metsa ja 2 põllukinnistut üksikult ja kolm mitmetest kinnistutest koosnevat kinnistute paketti. Oksjonil pakkumise esitamise tähtaeg on 01. detsembril kell 14.00.