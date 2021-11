Silditeadus. Keeleteadlased otsivad tõhusamaid koroonasilte

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse kaasprofessor Ilona Tragel, eesti keele kaasprofessor Külli Habicht ja mõned üliõpilased on pandeemia algusest pildistanud kõiksugu asutuste uksi, aknaid, põrandaid ja seinu, et talletada koroonasildid hilisemaks uurimiseks. Trageli sõnul on need hea uurimisobjekt, sest peegeldavad ühiskonnas toimuvat – valitsuse kehtestatud piirangud ei jõua siltidele otse, vaid pood või asutus kasutab oma sõnastust.

Kuigi materjali kogumine veel jätkub, on jõutud teha ka esialgne analüüs ja kolme laine silte omavahel kõrvutatud.