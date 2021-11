Laena maski, Vanemuine!

Mahendas ANTI LOOP

Kolm kuningat

“Kass on osav dirigent, taktikepiks saba. Ta pilli järgi tantsime, kuni paigast naba!” näugus kõuts katusel Tarmo Vaarmetsa sulest sündinud tekstijupile viisi külge punudes. “Mida sa kräunud sääl, va kassiroju!” käratas lõvi, kes seedis värsket kõhutäit ja püüdis sõba silmale saada.

“Siin hiirekuningas Felix kolmas,” teatas kass üleolevalt. “Aga kes olete teie, va laiskvorst alumiselt korruselt? Esitlege end!”

Lõukoer ärritus silmanähtavalt ja lõi pea kuklasse sellise jõnksuga, et lakast lendas kirpe suures kaares eemale. “Võta teatavaks, va kassinäru, siin laseb leiba luusse kõikide loomade kuningas ja kõrbekuningas Lõrr neljateistkümnes. Nii et kebi alla ja laku mu käppa, vasall!”

Kõuts ajas silmad suureks ja kargas jalgadele sellise pauguga nagu oleks vana karu vastu plekk-katust trummi löönud, aga enne seda kõvasti rummi joonud. “Päris Lõrr oled või – Olivia Saare raamatust? Oot, mitmendast kordustrükist sa oled?”

Kuna kassi saapad olid libeda tallaga ja katus järsult kaldu, hakkas ta mööda katuseplekki valju kriiksumise saatel alla libisema. Samal ajal tegi Lõrr pika hüppe nagu kirp ja pani ummisjalu metsa poole punuma, julgemata isegi tagasi vaadata. See ei olnud kuigi majesteetlik käitumismuster.

Järgmisel päeval tõttas kõuts saba seljas loomapsühhiaater Hinge Looma vastuvõtule. Ta hingeldas, vappus ja sai vaevu sõna suust. Kui midagi ütles, siis kokutas. “Austatud hiirekuningas, rääkige nüüd algusest lõpuni kõik ära, siis saan teid vast aidata,” ütles üle ilma tuntud ja tunnustatud vetpsühh, kelle juures olid käinud koguni sellised kuulsused ja suurkujud nagu jääkaru Friida, kass Artur, Komissar Rex, kurjad prussakad ja isegi tsirkusedirektor Viktor Nikulin Venemaalt.

“Kuskilt ilmus välja lõukoer, kes ütles, et on kõikide loomade kuningas! Läksin nii endast välja, et libisesin katuselt alla,” alustas kõuts väriseval häälel.

“No ja siis?” imestas arst. “Kui viga saite, siis minge velskri juurde või traumapunkti. Mina olen psühhiaater.”

“Selge see, no muidugi! Aga kuulake... Kui olin maandunud ja end vaevalt püsti saanud, jooksis minu juurde hull peni Max, keel ripakil, ja teatas õhinaga, et leidis kuurist roti­kuninga!”