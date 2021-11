KÜSITLUS | Millist kasu annab Eesti piirile seatud lõiketraat?

Millist kasu annab Eesti piirile seatud lõiketraat? Tegemist on hea ja õigeaegse sammuga, millega suurendatakse heidutust võimalikele piiririkkujatele ning ebaseaduslikele migrantidele, kes tahaksid Venemaalt Eestisse tulla. Reaalses elus peavad sellised tõkked inimesi kinni kehvasti ja tegu on rohkem Eesti elanike moraali tõstmisega Valgevene- Euroopa Liidu riikide piiril käimasoleva vastasseisu ajal. Piiri valvamise ja ebaseadusliku piiriületuse tõkestamisega peavad tegelema piirivalvurid, ajutiste traattõkete mõju on väike. Ajutistest tõketest pole mingit kasu, Eesti ja Venemaa vahelise piiriala rajatised tuleb korralikult välja ehitada, nagu plaanis oli. Pigem on tegu väärsammuga, Eesti-Venemaa piirialal ei ole praegu üldse põhjust midagi erakorralist ette võtta.