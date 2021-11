Metsal rolli nii ühiskonnas kui kliimamuutustega võitlemisel tajutakse aina enam. Kuna teemad on aktuaalsed, võib tunduda, et paljud probleemid tekkisid äsja. Kui heidame pilgu metsanduse ajalukku, siis näeme, et kõik see on juba kord olnud. Mets pole aga kusagile kadunud.

Siinkohal on viited 15 osast koosnevale lugude sarjale, mis ilmus Metaselehes 2017-2018 aastatel.