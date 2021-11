“Metslased” – 25 päevaga läbi Eesti

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Laur-Leho Kaljumets ehk omadele lihtsalt Lemo ärkab isegi nädalavahetuse kohta tavatult hilja. Aga tegelikult on see hoopis usinuse märk – öö läbi sai lihtsalt ETV2 tarvis „Metslaste” uut hooaega monteeritud, seega 25päevane suvel läbi käidud matk montaažiekraanil uuesti läbi elatud.

See läbielamine on aga keeruline, sest ägedaid inimesi ja juhtumisi oli palju. Mida võtta või mida jätta? Näiteks on sul tund aega imelist materjali, millest vaid neli minutit mahub saatesse…

Pealegi on sarja algus juba siinsamas – esimene pooltund läheb eetrisse 4. detsembril kell 21.30. Kokku peaks pooltunde tulema 12, aga autor jääb siinkohal korraks mõttesse – ta lihtsalt ei usu, et kõik väärt hetked ilma paari lisasaateta ära mahuvad.