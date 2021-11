Need 6 nõuannet aitavad sul pühade ajal maksa hoida

5 Vaktsineeri hepatiidi vastu. Ägedatest maksahaigustest on kõige sagedasemad just viiruslikud hepatiidid, mida tänapäeval on teada vähemalt viit alatüüpi: A-, B-, C-, D-, E-hepatiit. Neid kõiki on võimalik diagnoosida vereanalüüsi alusel meditsiinilaborites.