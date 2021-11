Tanel Kiik: võib muidugi loota, et kui minister läheb, siis läheb ka globaalne pandeemia

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Üle Euroopa toimuvad üha raevukamad meeleavaldused nii piirangute kui ka vaktsineerimise vastu. Kui palju te isiklikult saate vaktsiinivastastelt pöördumisi?

Ma ei paneks kõiki ühte kategooriasse. On inimesi, kellel on mured, kõhklused. See on mõistetav. Nad helistavad, kirjutavad ning küsivad meiepoolset tagasisidet ka vandenõuteooriate kohta.

Aga siis on neid, kes ähvardavad, ülbitsevad või levitavad roppuseid. Nende puhul ma debatti ei lasku. Otse öeldes blokeerin nad sotsiaalmeedias ja telefonis ära ning kui tegu on otsese füüsilise ähvardusega, siis teavitab meeskond politsei- ja piirivalveametit.

Kui paljudest olete politseid teavitanud?

Üle kümne. Need on viimastel kuudel tulnud.