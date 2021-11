SILDIGALERII JA ÜLESKUTSE | Hea lugeja, saada koroonapiirangute silte

Eeskätt tuntakse puudust Pärnu, Valga, Haapsalu ja Lääne-Eesti siltidest, aga oodatud on ka ülejäänud Eesti paikade sildid. Koroonasildid võivad pärineda nii taaraautomaadi, bussijaama, väikese poe või mõne muu asutuse sissepääsu juurest. "Kõik, mis näitavad poe või mõne muu asutuse sissepääsu juurest. "Kõik, mis näitavad mingit piirangut," kirjeldas uurimuse üks autor Ilona Tragel. Ainsa erandina on uurijatel juba olemas suurte toidupoekettide sildid, sest need on kõikjal Eestis ühtemoodi.

Teadlaste üleskutse!

Hea Maalehe lugeja!



Koroonapiirangute siltide kogusse on väga oodatud uued sildid!



Andmete kogumisel ärge unustage järgida valitsuse kehtestatud meetmeid!



Palun proovige pilt teha nii, et tekst oleks loetav - meid huvitab eelkõige tekst sildil.



Pildistades palun jälgige ka, et fotodel oleks näha, mis koht see on. Võib teha nt kaks fotot - ühe lähenalt sildist ja teise kohast nii, et asutuse nimi oleks näha. Kui koht fotolt ei selgu, kirjutage see faili nimesse. Faili nimeks võiks sellisel juhul olla ettevõtte vmt nimi (vt sildipiltide näiteid allpool). Laadige sildi pilt üles ka siis, kui koha andmeid ei tea! Oma fotofaili nime lõppu lisage kindlasti ka oma nimi, sest kasutame fotosid enamasti koos autori nimega. (Sobib ka see, kui teil pole soovi oma nime avaldada -- siis võtame kogu au endale.)