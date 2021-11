LÖÖ KAASA! Maaleht kogub lugusid ja pilte erilistest jõuluehetest

Hääd lugejad, pildistage oma kaunid, erilised ja ajaloolised jõuluehted üles, ning saatke pilt ning lugu aadressile rein.sikk@maaleht.ee . Paneme teie lood ja jäädvustused lehte, nii paberisse kui digisse, et te kaunitest hetkedest ja ehetest ka teised osa saaks!

Jagage seda teadet ja teavet ka oma sõprade ning tuttvate hulgas, sest nii kogume kokku eriti suure ja ilusa piltide ja mälestuste galerii.

Tähtis pole see, kui vana on teile teile oluline jõuluehe, mida pildistada soovite. Tähtis pole ka see, kas oluline ehe on poest ostetud või hoopis ise tehtud, kogunisti kingiks saadud. Tähtis pole isegi see kas ehe on täitsa terve või ajahambast puretud.

Tähtis on see, et ehe on teile tähtis ja oluline.

Jõulukroonist suhkrutükkideni

Alljärgnevalt on vaatamiseks väljas fotogalerii me arhiivis leiduvatest erilistest ehetest.

Aga kõigepealt me jõulukaunistuste lugu. Eesti Vabaõhumuuseumi kommunikatsioonijuht Helene Haller selgitas seda Maalehe palve peale.

Nimelt: „Rehetares oli põhiline jõulukaunistus jõulukroon, mida meisterdati pilliroost, õlgedest või rukkikõrtest. Jõulukroone ehiti munakoorte, lõnga ja riideribade, sulgede ja kõige kättesaadavaga.

Mida keerulisem jõulukroon oli, seda parem, sest usuti, et lakke riputatult kaitseb see pererahvast vanapagana eest. Vanatühjal hakkas pea keerulist krooni nähes ringi käima ning ta jooksis majast välja.

Kuusk laes



Tänapäevaste ehete lugu on seotud jõulukuuse levikuga Eestimaal. Jõulukuuse tuppa toomine ei ole Eestis väga vana nähtus. Mõisasaalidest jõudis jõulupuu 19. sajandi lõpuks küll maakoolidesse, kuid talutaredesse levis see laiemalt alates 20. sajandist. Alguses riputati kuusk lakke, hiljem hoiti seda põrandal.

Kui jõulupuu komme talumajades veel uus oli, ehiti puu kodus valatud lambarasvaküünalde, präänikute, suhkrutükkide, õunte või muu söödavaga. Ajapikku muutusid koolimajade vahendusel aina mitmekesisemaks laste valmistatud paberist, pähklitest ja käbidest ehted.