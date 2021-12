Lihtsad kuumad road metskitselihast ja muust käepärasest

Esialgu valige mõned maitseained ning proovige, kuidas maitseb ja kui palju vürtse on teie jaoks paras. Niimoodi katsetades on varsti toidulaud palju maitserikkam ja ehk ka tervislikum. Nimelt on vürtsidel väga hea mõju seedimisele, nad soojendavad ja turgutavad.

Pakun välja kolm rooga, mis mul on hästi välja tulnud ja neid on ka lihtne valmistada. Vajadusel saab toiduaineid asendada kodus olevate käepäraste variantidega. Näiteks kikerherne-pannirooga katsetasingi hetkel kodus oleva toorainega. Algselt tegin seda metskitsehakklihaga, hiljem aga oli käepärast sea- ja loomaliha.