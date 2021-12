Kas QR või IQ – selles on küsimus!

SIRJE A. REI kogust

Isa ja poja kõnelused

Külamehed arvanud, et see, kes Mäe Mihkli õunapuu tüvele noaga sälgud sisse lõikas, oli Rehe Antsu seitsmeaastane poeg Peeter. Mehed rääkinud sellest ka Rehe Antsule ja öelnud, et poiss peab nüüd tulema seletust andma ning kui asi tõene on, siis ka vabandust paluma. Ants õpetanud poega: “Poeg, suurt vabandust sul tarvis ei lähegi. Seisa küsija ees sirgelt, vaata talle julgesti otsa, koputa siis käega endale vastu rinda ja ütle: “Nii tõesti, kui ma siin olen, ei tea ma sellest midagi.”

Hiidlase poeg palunud isa käest luba merre suplema minna. Vana hiidlane lubanud, öelnud aga ähvarduse juurde: “Hoia, et sa ära ei upu! Teed sa seda, küll sa siis mu käest tubli keretäie saad!”

Väike Juss ütleb kõlvatu sõna, mille pärast isa teda noomib: “Kas sul, poiss, pole häbi nii rumalat sõna ütelda! Kui sa enam kunagi seda sõna ei tarvita, annan sulle 25 senti.” Juss: “Aitäh, papa! Aga ma tean veel üht sõna, mis maksab 50 senti.”

Isa: “Armas poeg, ma kingin sulle sinu pulmapäevaks hobuse ja vankri. Pane hästi tähele, mis ma nüüd sulle ütlen: kui on ilus ilm, siis kõnni jala, sest see on kasulik sinu tervisele; sajab vihma, siis hoia hobust ja istu kodus; sõidad sa mäest üles, siis tule vankrilt maha ja kõnni kõrval, muidu on hobusel liiga raske vedada; sõidad sa mäest alla, siis käi vankri taga, et sa mitte koos vankriga ära lõhutud ei saa.”