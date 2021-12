• Seda kergesti juurduvate roomavate vartega poolpõõsast võib edukalt hekikääridega pügada ja nii saab temast kujundada isegi mikroheki.

• Punased marjad on ka põhjuseks, miks seda taime nimetatakse veel jõulutaimeks ning neid tuuakse potitaimena ka tuppa.

• Kui aga enamik teisi taimi on talvepuhkusele läinud, pääseb see metsik taim oma toredate nahkjate ja läikivate neerukujuliste lehtedega hästi mõjule.