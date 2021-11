KÜSITLUS | Kas tualettide ja prügikastide kaotamine teeäärsetest parklatest on sobiv kokkuhoid?

Kas tualettide ja prügikastide kaotamine teeäärsetest parklatest on sobiv kokkuhoid? Väga hea otsus, sest riik ei peagi selliseid asju kinni maksma See on siiski parem, kui hoida kokku liiklusohutuse või teeinvesteeringute pealt Pole just hea uudis, aga õnneks saab kasutada tanklates asuvaid võimalusi Elementaarse hügieeni pealt säästmine ei kõlba kuhugi, tegelikult kokkuhoidu siit ei tule