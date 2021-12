Globaalne toidu hinnatõus jääb kummitama ka uuel aastal

Maailmapank ennustab siiski, et põllumajandustoodete hinnatõus sellisel kujul 2022. ja 2023. aastal enam ei jätku ning võib tulla isegi mõõdukas langus (võrrelduna 2021. aasta 22% hinnatõusuga). Langeda võiks just teravilja hind. Kuid olukord ei ole kõikjal sarnane ning ohus on just need riigid, kes end ise toiduga ära ei varusta ja enim sõltuvad maailmaturul toimuvast.

Briti väljaanne The Economist ütleb oma 2022. aasta prognoosis, et turgudel mõjuvad edasi samad jõud mis tänavu, seega on vähe võimalust, et hinnad järele annavad.

Väljaanne meenutab, et 2020. aastal koos esimese koroonalainega kaasnes kõikjal suur hirm, et piiride sulgemine ja varude kogumine ladudesse toob kaasa toiduainete kiire hinnatõusu, aga seda tegelikult ei juhtunudki. Vastupidi – kui rikkad riigid said esimesest lainest üle ja algas majanduse taasavamine, hakkasid tõusma ka toidu hinnad.