ILMAPROGNOOS | Lumi langeb, teed muutuvad ohtlikumaks ja pakane hakkab uskumatult paukuma

Nädalavahetusel jääme Põhja-Euroopa kohal tugevneva kõrgrõhuala mõjusfääri, mistõttu on oodata pilvede hõrenemist ning tuule nõrgenemist. Olukorda kasutab aga ära Arktika külm, mis pääseb üle Valge mere lõuna suunas liikuma ning on väga suur tõenäosus, et jõuab ka Eestisse. Peale voolav külm õhk muudab öised miinimumid ühtlasi päevamaksimumideks. Kulminatsioon saabub pühapäeva õhtul, kui arktiline õhumass katab Mandri-Eesti: õhutemperatuur langeb selge taeva all –20°st madalamale. Saari kaitseb külma eest plusskraadides Läänemeri.