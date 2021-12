Sügise üle polnud just põhjust nuriseda

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Detsembri alguspäevadel hakkavad kogu maailma klimatoloogid ilmaandmeid kokku lugema – otsa saab kalendriline ehk meteoroloogiline sügis põhjapoolkeral, maakera kuklapoolel teadupoolest kevad.

Esimese detsembriga algas ka meteoroloogiline aasta. Nii et head uut aastat! Tavalise kalendriaastaga on aastaaegade ilmaandmeid raske ühildada – on ju jaanuari alguses üks talvekuu möödas.

Et asi väheke põnevam või teaduslikum oleks, on asjaosalised leidnud aastaaegasid, neid klimaatilisi, olevat mitte neli, vaid kaheksa. Nende alguse või lõpu daatumeid on vahel üpris raske määrata.

Näiteks loetakse Eestis klimaatilise sügise alguseks aega, mil ööpäeva keskmine õhutemperatuur langeb püsivalt alla 13 °C. Tänavu olid septembrikuu esimesed kuus päeva mandril sügiseselt jahedad, järgmisel kuuel päeval tuli aga suvi tagasi. Kogu riigis, ka saartel algas klimaatiline sügis 14. septembril.

Mis siis tänavustest sügiskuudest ilmalukku jääb?